Fai, nei luoghi del cuore Bergamo è la più votata

Arte, architettura, natura e paesaggi da salvare. Gli italiani hanno risposto alla grande all'invito del Fai sui Luoghi del cuore. Al nono anno il censimento ha avuto un boom di segnalazioni: 2 milioni 227.847 votanti, +41,6% sul 2018. E per la Lombardia è stata Bergamo a vincere la sfida fra province, con ben 7 luoghi indicati, mentre 27 sono stati quelli della regione con almeno duemila voti.Primo il Monte Pisano di Calci e Vicopisano (Pisa) andato a fuoco; poi il fiume Oreto a Palermo e lo stabilimento termale liberty di Porretta Terme (Bologna). In Lombardia votatissimo il Santuario della Madonna della Cornabusa di Sant'Ombono Terme, Valle Imagna (Bergamo) è quarto in classifica nazionale e primo dei più votati in Lombardia con 47.936 voti. Il santuario tanto caro a Papa Giovanni XXIII sorge accanto a una grotta naturale con una fonte e una statua lignea. E poi la Basilica Santa Giulia di Bonate Sotto (sempre a Bergamo) 13esima con 21191 voti; 40esimo il castello di Castelletto di Branduzzo (Pavia); ancora la cascina Granassina di Treviglio (ancora Bergamo), il Castello Visconteo di Binasco giù giù fino a Villa Amalia di Erba con 2081 posti, al 206 esimo posto. «Questa sì che è democrazia diretta, perché i cittadini votano, quel che è loro», sottolinea con orgoglio il vice presidente del Fai Mario Magnifico. Ai primi tre contributi di 50mila, 40mila e 30mila euro.(P.Pas.)