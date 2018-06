Fai, meraviglie in notturna

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiDal tramonto a mezzanotte in castelli, abbazie e giardini per osservazioni astronomiche, cene a tema, per concerti e cinema all'aperto.Ripartono da questo weekend le Sere Fai d'Estate, il programma di iniziative che, fino al primo settembre invita a scoprire, al chiaro di luna, il patrimonio del Fondo Ambiente Italiano. Ventuno i siti coinvolti nell'iniziativa con oltre 160 eventi in tutte le Regioni.In Lombardia per esempio, a Varese, c'è Villa Panza con la sua collezione d'arte e il giardino all'italiana per aperitivi musicali (dal 14 giugno). Poco distante, a Gornate Olona, il Monastero di Torba il 15 giugno organizza visite serali guidate e il 22 poi festeggia in gran stile l'inizio ufficiale dell'estate con la Cena del Solstizio. Nel programma della stagione ci sono anche serate di in musica e osservazioni astronomiche. Tra i siti che partecipano all'iniziativa poi Villa del Balbianello, a Tremezzina, sul Lago di Como con un ciclo di aperitivi e incontri raccolti sotto il titolo Sete di Cultura e Peccati di Gola (dal 17 giugno).Sulla sponda lombarda del Lago Maggiore invece a Villa Della Porta Bozzolo si parte con la serie di incontri Arte nel Parco (dal 9 giugno) e si prosegue nel corso delle sere d'estate con digressioni sulle stelle e cene con i Cuochi nella storia.E poi gli appuntamenti per chi resta a Milano. Alla Palazzina Appiani di Parco Sempione già da questa domenica ad esempio va in scena Sapori d'estate, con apertura fino alle 23, lanterne e musiche. Si replica poi il primo luglio. Nell'atmosfera anni Trenta di Villa Necchi Campiglio infine il 10 giugno (e secondo appuntamento il 15 luglio) ci si rilassa a bordo piscina, con intrattenimenti jazz. Tutti gli eventi si trovano sul sito del Fai.