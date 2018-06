Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel primo faccia a faccia pubblico tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sindaca di Roma Virginia Raggi (a Roma al Festival dell'Energia) scambi di cortesie. Sala ha spiegato che «Milano va bene soprattutto agli investimenti stranieri, il turismo, la presenza di studenti internazionali. Il nostro vantaggio sono i servizi basici come rifiuti e trasporti. È possibile perché il salto in avanti deriva da 20 anni di programmazione». E Raggi risponde. «Invidiamo a Milano la questione dei conti perché non hanno questa pesante eredità. Però Milano ha avuto, qualche anno fa, un momento di crisi e poi ripartita. Roma sta ripartendo. A lungo si è adagiata e questo lo scontiamo. La vogliamo far partire: deve essere città del futuro e resiliente». E poi Sala che ammette: «Più difficile fare il sindaco a Roma che a Milano». Ma il sindaco vorrebbe qualche ministero da Roma? «No grazie».