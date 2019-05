Fabrizio Ponciroli

«Vedere la gente tra i filari di tulipani, felice, a raccoglierli è una soddisfazione che ci ripaga di tutta la fatica». Parole di Edwin Koeman, l'ideatore, insieme alla compagna Nitsuhe Wolanios, dell'ormai noto U-Pick Garden di Arese. Si tratta di una coltivazione di tulipani alle porte di Milano: un enorme prato dai sgargianti e variopinti. Luogo incantato dove poter ammirare (e raccogliere) tulipani di ogni colore e specie: Dopo due anni a Cornaredo, abbiamo deciso di spostarci in un nuovo terreno, così da avere tulipani ancor più rigogliosi», spiega Koeman. «Nel nuovo campo ci sono ben 570 mila tulipani. C'è la possibilità di scegliere tra 450 varietà. Li abbiamo suddivisi per tipo e colore, quindi è davvero uno spettacolo per gli occhi vederli al massimo della fioritura». U-Pick Garden, di fatto, celebra l'emozione di poter cogliere i tulipani, scegliendoli personalmente: «Ognuno è libero di prendere i tulipani che preferisce. Insegniamo anche come si deve fare per coglierli. È un'esperienza gratificante, lo dimostra il fatto che, ogni giorno, abbiamo tantissime persone nel campo». Edwin Koeman è il re dei tulipani. «Il mio preferito? La varietà Surrender. Ho dato, oltre 15 anni fa, 500 bulbi di questo bellissimo tulipano a mio padre. Sono diventati sempre di più nel corso degli anni. E' come se fosse il tulipano di famiglia».

