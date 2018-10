Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliUna volta era la bibbia del fumetto per i piccini, che non si perdevano nemmeno una puntata del signor Bonaventura, di Felix o del Sor Pampurio. Oggi è un cimelio da guardare con venerata ammirazione. È il Corrierino dei Piccoli, prima vera testata a fumetti dell'editoria italiana, che si accinge a compiere 100 anni. La sua storia è in mostra allo Spazio Wow dal numero uno, datato 27 dicembre 1908: un viaggio che, attraverso centinaia di numeri originali, tavole e memorabilia, ripercorre le tappe più significative della testata (nella foto una copertina degli anni 60 con Rita Pavone). La mostra dà ampio spazio ai personaggi che hanno fatto la fortuna del Corriere dei Piccoli come il Signor Bonaventura di Sergio Tofano o Sor Pampurio di Carlo Bisi. O Bilbolbul di Attilio Mussino, Marmittone di Bruno Angoletta o il famoso Cloruro de' Lambicchi di Giovanni Manca. Tra le curiosità, il leggendario costume originale del Signor Bonaventura indossato da Sergio Tofano negli spettacoli teatrali ispirati al personaggio.Dal 13 ottobre al 13 gennaio. viale Campania, 12. Ingresso 5 euro - museowow.it.