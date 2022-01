Fabrizio Ponciroli

Un Milan falcidiato dalle assenze (out 10 giocatori) festeggia al meglio l'Epifania, portandosi a casa il successo contro la Roma (3-1 il finale). Gara frizzante a San Siro, con tanto agonismo in campo (rissa sfiorata tra Karsdorp e Saeleamaekers). Il Diavolo conferma di saper dare il meglio nelle difficoltà: pressing asfissiante e ripartenze fulminee, la ricetta vincente dei rossoneri in totale emergenza. Applausi per l'inedita coppia di centrali Kalulu-Gabbia: 43 anni totali (tre più di Ibrahimovic) ma personalità da vendere. Ottime risposte anche dall'attacco. Anche senza Ibrahimovic (entrato nei minuti finali e protagonista di un altro errore dagli 11 metri), i gol non mancano. Il modo migliore per iniziare il 2022 per la squadra di Pioli.

Una curiosità: Milan e Roma si erano già affrontate il giorno dell'Epifania nel lontano 2004 con vittoria dei rossoneri per 2-1. Dominio dei padroni di casa sin dalle prime battute. Dopo 17', Milan avanti 2-0 con le reti di Giroud su rigore (fallo di mano di Abraham) e Messias (regalo di Ibanez). La Roma non convince. Zaniolo va ad intermittenza. Per fortuna di Mourinho (fischiato e insultato per tutto il match), Abraham si fa perdonare con la rete che manda le squadre al riposo sul 2-1 per il Diavolo. Tante emozioni anche nella ripresa: clamorosa traversa di Brahim Diaz. La Roma non ci sta e chiama Maignan a due interventi importanti. Girandola di cambi. Il gol del rientrante Leao chiude i conti, con la Roma che chiude in nove (espulsi Karsdorp e Mancini). Festa a San Siro: tre punti d'oro per cominciare al meglio il 2022 e mettere pressione alla capolista Inter.

Pioli può sorridere. Il suo Milan è una certezza, a prescindere da chi scende in campo: «Ho trovato giocatori molto disponibili. Siamo preparati, pronti, vederli con le idee così chiare è un bellissimo segnale che ci deve accompagnare in questo girone di ritorno. Noi abbiamo un obiettivo in testa che è quello di migliorare il punteggio dell'anno scorso e siamo partiti bene. Ora concentriamoci sulla prossima partita. In Serie A o sei sempre ad altissimi livelli o rischi di fare brutte figure».

Raggiante anche Leao che non segnava dallo scorso 23 ottobre con il Bologna: «Abbiamo giocatori di grande qualità, mancano gli altri ma abbiamo dimostrato di essere squadra». Ora testa alla sfida di domenica, all'ora di pranzo, sul campo del Venezia.

