Fabrizio Ponciroli

Ultima chiamata per l'Olimpia. Dopo le prime tre gare della serie scudetto, Milano è sotto 0-3 con la Virtus Bologna. Oggi, sempre alla Segafredo Arena (ore 19), le V Nere hanno il primo match point per chiudere la serie su un clamoroso 4-0 e festeggiare il titolo di campioni d'Italia. La squadra di coach Messina è apparsa decisamente in affanno fisicamente. Tutti i suoi uomini cardine stanno avendo grandi problemi a livello di energie fisiche e mentali. Gara 4 sarà la 91° partita stagionale dell'AX (la prima risale allo scorso 27 agosto). Normale che manchi un pizzico di freschezza, come ha evidenziato lo stesso allenatore biancorosso: «Ci proveremo, in fondo è sempre una partita di basket e si proverà sempre a trovare il modo di spuntarla, ma in questo momento è chiaro che esiste un deficit di energia fisica e nervosa piuttosto evidente».

Tuttavia, l'AX non vuole lasciare nulla di intentato. Nessuna squadra, nella storia delle finali al meglio delle sette gare, ha mai rimontato da uno 0-3. L'Olimpia vuole fare un passo alla volta. Già allungare la serie al quinto atto sarebbe un risultato importante. Nessuno, in casa biancorossa, vuole chiudere questa lunghissima stagione con una finale scudetto senza neanche una partita vinta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 05:01

