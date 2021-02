Fabrizio Ponciroli

Tutto come da copione. L'Olimpia si sbarazza, facilmente, dell'incerottata Reggio Emilia (80-52 il finale) nella sfida valida per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia. Imbarazzante la superiorità tecnica e fisica dei biancorossi, trascinati dal duo LeDay-Punter (30 punti in due). Reggio Emilia paga le tante assenze nel reparto lunghi (Elegar, Johnson, Cham e Sutton) e le enormi difficoltà al tiro (0/16 da tre nella sola prima frazione). Dopo una fiammata iniziale dei reggiani, L'AX decide di fare sul serio e, sotto i colpi di LeDay e le giocate di Rodriguez, per gli avversari la gara si fa in salita: All'intervallo, 41-22 Olimpia. Nella ripresa, è sempre Milano a gestire i ritmi con Reggio Emilia che riesce almeno a superare quota 50 punti a referto (bene Baldi Rossi, 13 punti). C'è tempo per godersi qualche giocata di alto IQ cestistico di Rodriguez. Da registrare anche i minuti concessi a Moretti e, soprattutto, al neo arrivato Wojciechowski, apparso già in grande spolvero (10 punti e tanta sostanza). Nei minuti finali, una curiosità: coach Messina lascia in campo solo giocatori italiani. Milano vola in semifinale e conferma di essere la naturale favorita per portarsi a casa quella Coppa Italia che gli sfugge dal 2017.

