Fabrizio Ponciroli Tutti per Eriksen. A Copenaghen, Danimarca-Belgio è diventata

Tutti per Eriksen. A Copenaghen, Danimarca-Belgio è diventata teatro di tanti messaggi d'amore nei confronti della stella danese dell'Inter, colpita da malore durante la gara d'esordio degli Europei con la Finlandia. Al momento, ancora non è certo se Eriksen potrà tornare ad essere un calciatore professionista, in particolare in Italia dove le regole legate all'idoneità sportiva sono molto severe.

La buona notizia è che potrà tornare ad una vita normalissima. Gli verrà impiantato un defibrillatore cutaneo per correggere eventuali anomalie cardiache e permettergli di fare attività fisica. «Se potrà giocare o no in Italia dipenderà non tanto dal congegno ma dal motivo per cui il defibrillatore gli viene impiantato: bisogna capire la diagnosi, cosa ha avuto davvero il giocatore», le parole di Carlo Tranquilli, specialista di medicina sportiva.

Nell'attesa di conoscere il suo futuro professionale, il 29enne fantasista ha raccolto un'infinità di attestati di stima. Nel pre match di Danimarca-Belgio, la gigantografia della maglia della nazionale danese sul terreno di gioco è stata, in via eccezionale, personalizzata con la numero 10 di Eriksen. Moltissimi i cartelloni dedicati al fuoriclasse danese, anche da parte dei sostenitori del Belgio. Commozione al 10' della partita con tutti ad applaudire, arbitro compreso. Poi anche le emozioni della partita, vinta, in rimonta dal Belgio (2-1).

Primo tempo stellare dei danesi, in vantaggio, dopo soli 2', con Poulsen. Belgio annichilito nella prima frazione poi si scatenano Lukaku e De Bruyne. In un amen, il Belgio cambia faccia e ribalta il match con le reti di Thorgan Hazard (54') e De Bruyne (70'). Belgio a punteggio pieno, Danimarca a zero punti dopo due partite. C'est la vie...

