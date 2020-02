Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 7

Nel peggior momento bianconero, miracolo su Chiesa. Imperiale.

CUADRADO 6

Tanto impegno, tanti cross e una spinta costante sulla fascia.

BONUCCI 6,5

Un paio di salvataggi epici. Quando De Ligt va in affanno, ci pensa Leo.

DE LIGT 6,5

Parte confuso e impacciato poi dimostra tutto il suo (enorme) potenziale. Nel finale firma il 3-0.

ALEX SANDRO 6

Eccessivamente timido. Non sprinta mai e rischia lo stretto necessario. Frenato, cresce nella ripresa.

BENTANCUR 6,5

Tanto dinamismo e combatte su ogni pallone. Spaziale nell'occasione del secondo penalty.

PJANIC 6

Il primo rigore nasce da una sua sassata. Per il resto, non riesce ad illuminare il gioco.

RABIOT 6,5

Fisicamente è in forma. Incoraggiante l'impegno, soprattutto a livello difensivo (42' st Matuidi ng).

DOUGLAS COSTA 6

Qualche magia alla Houdini ma, in generale, si accende ad intermittenza (38' st Bernardeschi ng).

HIGUAIN 6

Cerca di dialogare con CR7 anche quando sarebbe meglio tentare altro (21' st Dybala 6: sa come creare agitazione).

CRISTIANO RONALDO 7

Nove gare consecutive con il suo sigillo (come Trezeguet).

SARRI 6

I tre punti e gli zero gol subìti gli strappano comunque il sorriso.

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA