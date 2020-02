Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 6

Tranquillo come una giornata alle Poste (senza polemiche). Rilassato.

DANILO 6

Mette minuti nelle gambe e testa il motore. Utile per l'immediato futuro.

BONUCCI 6

Si prende un paio di rischi fuori logica. Con il passare dei minuti, ritrova le sue certezze (33' Chiellini 7: voto di gioia. Ovazione, felice come un ragazzino. Bentornato).

RUGANI 6

Gli viene affidato il compito di marcare a vista e lo svolge senza troppe sbavature. Pericoloso in attacco.

ALEX SANDRO 6,5

Quando decide di inserire le marce alte, fa male alle Rondinelle. A volte si piace troppo. Vanitoso.

RAMSEY 5,5

Vuole strafare. Il desiderio di imporsi è evidente ma difetta di precisione. Esagerato e bloccato mentalmente (20' st Pjanic ng: entra e si fa male subito. Guaio; 27' st Matuidi 6,5: dirige il traffico e sforna un assist da urlo).

BENTANCUR 7

Indossa i panni di Pjanic. Parte con il freno tirato poi si rilassa e conferma di avere piedi vellutati.

RABIOT 6

Innamorato cronico del pallone. Ha la tendenza a rallentare il gioco per cercare l'imbucata. I risultati sono ad intermittenza.

CUADRADO 6,5

Cocciuto nella ricerca dell'assist a tutti i costi. In alcuni casi non è compreso. Alla fine, decide di vestirsi da finalizzatore e chiude il match.

HIGUAIN 6

A furia di giocare per gli altri pare essersi dimenticato che, in realtà, sarebbe un crudele attaccante. Spaesato e... sfortunato.

DYBALA 7,5

Senza CR7, diverte e si diverte. Il colpo da biliardo su punizione è la massima esaltazione del suo magico sinistro. Luce.

SARRI 6

Fa riposare diversi assi ma vince comunque la mano con il jolly Dybala. Il gioco non convince ancora pienamente.

