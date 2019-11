Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 6

Svolge compito senza difficoltà.

DANILO 6,5

Condizione fisica invidiabile.

BONUCCI 7

Si fa trovare sempre al posto giusto.

DE LIGT 7

Combatte con l'ex Morata: imperiale in un salvataggio nel finale.

DE SCIGLIO 6,5

Utile alla causa, a sorpresa in pista.

BENTANCUR 6,5

Inizia contratto poi si sblocca (41' st Khedira ng).

PJANIC 6,5

Gestisce la palla come avesse il joystick. Poco preciso al tiro.

MATUIDI 6,5

Lotta su ogni palla e si propone.

RAMSEY 6

Cerca la giocata con insistenza ma niente (18' st Bernardeschi 6,5: porta dinamismo, il palo gli nega il gol).

DYBALA 9

Un gol d'autore e giocate da fuoriclasse (30' st Higuain 6: prezioso come sempre).

CRISTIANO RONALDO 6

Non è il vero CR7 ma, almeno, prova a mettersi a disposizione.

SARRI 7

Colpisce a morte Simeone con la carta vincente Dybala.

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

