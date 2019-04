Fabrizio Ponciroli

SZCZESNY 6

In pigiama e pantofole. Inoperoso.

CACERES 6,5

Concentrato. Gioca con grande intensità: peccato per l'infortunio (16' st Bentancur 6,5: dà una mano alla squadra e serve l'assist per il 2-0).

BONUCCI 7

Segna il terzo gol in stagione. Attento, non butta mai via il pallone. La sblocca con un guizzo dei suoi.

CHIELLINI 6,5

Combatte, ad alta quota, con Pavoletti. L'esperienza gli torna utile.

DE SCIGLIO 6,5

Dinamico e pronto ad accompagnare sulla fascia di competenza.

EMRE CAN 6,5

Inizia con il freno tirato, molto meglio quando viene arretrato nella difesa a tre.

PJANIC 7

Qualità immensa. Gioca quasi tutti i palloni con saggezza.

MATUIDI 6

Gli manca un pizzico di precisione. Non è al meglio della condizione e si nota. Nervoso nel finale.

ALEX SANDRO 6

Sbaglia diversi facili palloni. Trova il fondo in rare occasioni.

BERNARDESCHI 5,5

Impreciso. A volte egoista, spesso con il motore frenato. Passo indietro.

KEAN 6,5

Si becca un giallo, giusto, per simulazione. Ha un paio di occasioni ma non le sfrutta a dovere. Nel finale un altro gol, con esultanza da duro.

ALLEGRI 6,5

Senza nove giocatori, tra cui grossi calibri come CR7, Mandzukic e Dybala, porta a casa l'ennesima vittoria.

