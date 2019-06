Fabrizio Ponciroli

Super Mario fa il maestro. Mercoledì 26 giugno, allo spazio zonaK i trucchi del Videogame Design si imparano direttamente da Super Mario, il gioco conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Tutti i bambini (di almeno 6 anni) potranno costruire un vero livello di gioco utilizzando la propria console Nintendo Switch (l'organizzazione metterà a disposizione delle console a coloro che ne saranno sprovvisti) e sfruttando il videogame Super Mario Maker 2 (in uscita il 28 giugno).

Esperti animatori aiuteranno i bambini a realizzare una vera e, soprattutto, personalizzata, modalità di gioco, alla quale potranno giocare tutti, considerato che il livello di gioco ideato sarà poi disponibile online e accessibili ad ogni videogiocatore.

Insomma, lezioni di Videogame Design, una buonissima merenda, un piccolo gadget e la presenza, in carne ed ossa, di Super Mario nei panni del maestro. L'evento prevede un limitato numero di posti.

Il 26 giugno. Spazio zonaK. Via Spalato, 11. Dalle 17.30 alle 19.30. Per prenotarsi, è necessario scrivere a info@gdgpr.it o chiamare il numero 02/83523510.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

