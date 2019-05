Fabrizio Ponciroli

Sulle piattaforme social, sono veri portenti. Stiamo parlando dei Mates, il gruppo di creator che spopola sul web con oltre 18 milioni di fan, per lo più adolescenti. In occasione del loro compleanno (festeggiano i quattro anni di vita), i Mates hanno deciso di fare le cose in grande, coinvolgendo il loro pubblico social in maniera reale. L'appuntamento è domani 1° giugno al Fabrique (a partire dalle ore 16.30), per l'evento «Mates&Friends». Per un giorno, si torna bambini con i bambini. Vegas (Giuseppe Greco, 30 anni), Surry (Salvatore Cinquegrana, 22), St3pny (Stefano Lepri, 24) e Anima (Sascha Burci, 28) hanno, infatti, deciso di organizzare un enorme pigiama party. Tutti i fan che si presenteranno in pigiama, potranno saltare su un gigantesco letto e partecipare a divertenti sfide. Durante la festa, verranno ripercorsi i momenti più significativi del gruppo e, soprattutto, saranno svelate, in anteprima, le serie video in programma nei prossimi mesi.

Inoltre, sarà annunciato il loro nuovo singolo (prodotto da Jayden, la quinta stella dei Mates), destinato a diventare un tormentone della prossima estate. Tutti in pigiama per i Mates.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

