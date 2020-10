Fabrizio Ponciroli

Stasera (alle 20) chiuderà i battenti il calciomercato. Tanti i club che, in queste ultime ore, stanno mettendo a segno i classici colpi last minute. Grande fermento attorno al futuro di Chiesa. La Juventus si è attivata. Con De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern Monaco (in prestito), la Vecchia Signora si è mossa per chiudere l'affare Chiesa. Si parla di un prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Per chiudere l'accordo serve uno sforzo da parte della Fiorentina, ovvero il rinnovo del contratto dello stesso Chiesa che avrebbe chiesto lo stesso ingaggio che percepirà in bianconero.

Sorride Gattuso che riceve in regalo un gladiatore come Bakayoko. L'ex centrocampista del Chelsea, accostato a lungo al Milan (dove è stato allenato proprio da Ringhio), alla fine ha scelto di indossare la casacca azzurra.

Ritorno in serie A ad un passo anche per El Shaarawy. Con Kluivert vicino all'accordo con il Lipsia, la Roma pare intenzionata a riprendersi (in prestito) il Faraone. Giallorossi che stanno cercando, in ogni modo, anche ad arrivare alla fumata bianca per Smalling.

Al lavoro anche i dirigenti dell'Inter, soprattutto sul fronte cessioni. L'ad Marotta ha fatto sapere che Marcos Alonso non è un target nerazzurro («Non è in agenda, non arriverà») ma ha aperto all'addio di Nainggolan. La trattativa con il Cagliari è in divenire. Da risolvere anche il caso Joao Mario. Niente Psg, opzione Torino. Conte, intanto, potrebbe riabbracciare Moses. Ufficializzato Dalot (dal Manchester United, ha scelto la maglia numero 5), il Diavolo sta cercando di avere l'ex giallorosso Rudiger in prestito dal Chelsea.

Anche la Lazio sta provando a pescare dal Chelsea. L'uomo giusto sarebbe il difensore Sarr. Infine, Milk pare ancora indeciso se accettare o meno la proposta della Fiorentina. Ufficiali Shomurodov e Matos dall'Udinese all'Empoli.

