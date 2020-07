Fabrizio Ponciroli

Soddisfatto per aver conquistato il suo secondo scudetto bianconero, CR7 ha altri obiettivi da raggiungere. Uno come lui, non sa accontentarsi. Nel mirino c'è un premio individuale al quale tiene particolarmente, ovvero la Scarpa d'Oro. Un riconoscimento che conosce bene, considerando che l'ha vinto quattro volte (tre ai tempi del Real Madrid, una volta con la casacca del Manchester United). Al momento, la sfida per il miglior goleador europeo lo vede duellare con Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, grazie alla tripletta rifilata all'Hellas Verona, è salito a quota 34 gol in campionato, gli stessi di Robert Lewandowski, stella del Bayern Monaco e primatista nella classifica per la Scarpa d'Oro 2020. Cristiano Ronaldo insegue a tre reti di distanza quando mancano 180' alla fine della serie A. I bianconeri sono attesi dai match con Cagliari (fuori casa) e Roma (allo Stadium).

Due gare per cercare di recuperare il gap che lo distanzia dal bomber biancoceleste e provare a portarsi a casa la quinta Scarpa d'Oro. Non sarà una passeggiata. La Lazio, in quel di Verona, si è ritrovata e, come spiegato dal suo allenatore Simone Inzaghi, punta a chiudere il campionato il più in alto possibile. L'intera squadra è al servizio di Ciro Immobile. Lo si è capito proprio al Bentegodi dove ogni giocatore biancoceleste ha cercato di mettere l'attaccante della Nazionale nelle migliori condizioni per aumentare il suo bottino di reti. Come se non bastasse, domani la Lazio ospita il Brescia. Le Rondinelle sono già matematicamente in serie B e non hanno una difesa impenetrabile. Tuttavia, CR7 non è tipo da arrendersi facilmente. Le imprese più complicate sono quelle che lo gasano maggiormente. Dopo aver eguagliato il record di marcature in singola stagione di Serie A in casa Juventus (31 gol come Felice Farfallino Borel, stagione 1933/34), il portoghese vuole rendere la vita difficile a Ciro Immobile.

La Scarpa d'Oro non è ancora comodamente ai piedi del bomber della Lazio. CR7 è pronto agli straordinari per provare a vincere la sfida al fotofinish e, magari, provare anche ad intaccare il primato di gol in Serie A di Gonzalo Higuain (36 gol), ovvero colui che sarà chiamato, vista l'assenza di Paulo Dybala, a fornirgli più palle gol possibili. Un vecchio detto recita: Mai sottovalutare il cuore di un campione. In questo caso, oltre al cuore, c'è la grande determinazione di un 35enne che si sente ancora in grado di rendere reale l'impossibile. Ciro Immobile è avvisato.

