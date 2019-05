Fabrizio Ponciroli

Si chiama Simone Baldasseroni, in arte Biondo. Classe 1998, romano, è uno dei rapper più amati del momento. Oltre alla musica, la sua altra grande passione è il Milan.

Allora Biondo, lunedì sarà protagonista alla Partita del Cuore allo stadio della Juventus. Pronto per l'impegno calcistico?

«Certamente, ho giocato a calcio per tanti anni. Nasco come terzino sinistro ma poi ho iniziato a giocare anche da esterno alto. Sono titolare nella Nazionale Cantanti: prontissimo».

Crede che anche il suo amato Milan sarà pronto domenica? Ci si gioca la Champion: Atalanta e Inter potrebbero cadere

«Onestamente spero più in un passo falso dell'Inter contro l'Empoli. L'Atalanta mi sembra troppo lanciata. Per quanto riguarda il Milan, non so neanche come abbiamo fatto ad essere ancora in corsa per un posto in Champions con questa squadra».

Quindi Gattuso non ha colpe?

«Assolutamente no, non credo proprio sia colpa sua. Il vero problema è che mancano dei fuoriclasse. Ci sono tante cose che non sono andate per il verso giusto».

Se lei fosse il presidente del Milan, confererebbe Gattuso?

«Certamente. Quello che farei, se potessi scegliere io, sarebbe comprare qualche giocatore di qualità per migliorare questo Milan».

Che sogni ha per il suo Diavolo?

«Mi auguro torni ai livelli come ai tempi in cui c'erano Kakà e Seedorf, campioni veri».

E quali sono, invece, i prossimi passi del rapper Biondo?

«Dopo il singolo con Emma Muscat che sta andando molto bene, uscirà un nuovo singolo per l'estate. Ci stiamo già lavorando».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA