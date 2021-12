Fabrizio Ponciroli

Senza il suo condottiero spirituale Ibrahimovic, il Milan non tradisce. I rossoneri salutano il 2021 con un bel poker sul campo dell'Empoli (4-2 il finale). Gara di grande personalità e umiltà del Diavolo, abile a sfruttare le occasioni avute in maniera cinica.

Kessié (doppietta), Florenzi e Theo Hernandez permettono alla squadra di Pioli di approfittare del passo falso del Napoli e chiudere così il girone d'andata al secondo posto con 42 punti a -4 dalla capolista Inter e con tre di vantaggio sulla formazione di Spalletti. I toscani, reduci da due vittorie consecutive in casa e imbattuti da cinque turni, partono a testa alta, provando a sorprendere i rossoneri.

Ci pensa Kessié, alla prima occasione, a sbloccare la partita con un destro chirurgico (12'). L'Empoli non smette di giocare e, sei minuti dopo, arriva il pareggio con Bajrami che sorprende Maignan, non impeccabile nella circostanza. I padroni di casa mettono alle corde il Diavolo: miracolo di Maignan su Pinamonti. Ancora una volta, è Kessié a riportare avanti il Milan: sinistro che finisce sotto le gambe di Vicario.

Alla ripresa, nuova clamorosa palla gol per l'Empoli con Bajrami che colpisce la traversa a Maignan battuto. Nel momento di maggior pressione dei toscani, arriva il 3-1. Al 63', perfetto calcio di punizione di Florenzi e palla in rete. Per l'azzurro è la prima marcatura in maglia rossonera (non segnava in serie A dal 12 maggio 2019, con la casacca della Roma contro la Juventus).

L'Empoli barcolla e subisce anche il quarto gol da Theo Hernandez. Ad una manciata di minuti dalla fine, Pinamonti, su rigore, rende meno amara la sconfitta dell'Empoli.

«Questa vittoria è pesante, abbiamo giocato contro un grande avversario. Io sono sempre per giocare meglio degli avversari, ma qui a Empoli contava vincere. Ora dobbiamo gestire bene questa sosta perché c'è un gennaio molto impegnativo che ci aspetta», le parole di Pioli nel post match.

Una battuta anche sull'impiego di Kessié nell'inedito ruolo di trequartista e autore di una doppietta: «Volevo un centrocampo più dinamico e Kessié, in questo momento, è quello che attacca meglio. L'ho fatto anche per fare rifiatare un po' Brahim Diaz».

Il Milan chiude con una bella vittoria che certifica il potere delle due squadre di Milano sul calcio italiano.

