Fabrizio Ponciroli Senza il condottiero Ibrahimovic, il Milan non perde terreno

Senza il condottiero Ibrahimovic, il Milan non perde terreno nella corsa Champions League. Al termine di un match complicato, il Diavolo riesce a mandare al tappeto un ostico Genoa (2-1), riuscendo anche a sfatare il tabù San Siro che ormai durava da più di due mesi. Pioli si gode la vittoria, giunta al termine di una gara non brillantissima: «È un passo in avanti importante. Probabilmente la squadra ha sentito la pressione di non vincere in casa da tanto tempo. La squadra ha giocato bene, ma ha gettato al vento tante occasioni. Quando non chiudi le gare, ci sta di soffrire. Ora ci aspettano altre 7 finali da vincere». A dire il vero, l'avvio dei rossoneri è stato buono: missile di Rebic e 1-0 dopo 13'.

La squadra di Pioli domina, sfiorando il raddoppio con Leao (sciagurata prova del portoghese nel ruolo di attaccante centrale). Il Grifone non si disunisce e, su calcio d'angolo, trova il pareggio con Destro (37').

Il classico gol dell'ex, tra l'altro già in rete nel match d'andata (doppietta).

L'ennesimo gol subìto su calcio d'angolo, la quinta gara consecutiva in campionato con almeno una rete subita (ultimo clean sheet lo scorso 7 marzo a Verona co l'Hellas). La squadra rossonera accusa il colpo e, per qualche minuto, va in confusione. Nella ripresa, il Milan alza il ritmo. Rebic si divora la rete del 2-1 che arriva nella maniera più fortunosa possibile.

Al 68', su azione di calcio d'angolo, Scamacca, in procinto di lasciare il campo, infila la rete nella porta sbagliata.

Trovato il vantaggio, il Diavolo subisce la reazione del Genoa. Il doppio salvataggio sulla linea di Kjear e Tomori sa di liberazione. Se Leao non convince affatto, Mandzukic, subentrato al 62', stupisce per la grande abnegazione (nonostante una condizione fisica approssimativa): «L'abbiamo preso a gennaio con l'obiettivo di darci una mano. Sono contento che sia tornato a disposizione». Curiosità: Diavolo a 66 punti, gli stessi con cui ha concluso lo scorso campionato, ma con ancora sette gare da giocare.

