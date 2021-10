Fabrizio Ponciroli

Reduce dalla brillante vittoria con il Cska Mosca (84-74), l'Olimpia non tradisce anche in campionato. Nonostante il massiccio turnover di coach Messina (out Hines e Rodriguez, oltre all'infortunato Daniels), Milano s'impone, al Forum, sul Trento: 93-72. Eccellente prova dei biancorossi, trascinati da un sontuoso Shields, autore di 19 punti in 24 minuti di gioco. Pronto riscatto anche per Delaney (12 punti) che, dopo aver deluso contro il Cska, gioca una gara molto attenta su entrambi i lati del campo.

Solido apporto anche degli azzurri, con Melli, Datome, Alviti e soprattutto Moraschini (13 punti) decisamente preziosi. Nulla da fare per Trento, tradita dalle basse percentuali dal campo (12/31 da due punti) e in difficoltà contro il roster infinito dei biancorossi. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, Milano inserisce le marce alte e scappa via con Shields protagonista assoluto (47-32 all'intervallo).

Nella ripresa, tentativo di rientro degli ospiti ma Shields non regala nulla e spegne ogni tentativo di rimonta dei trentini. Finisce con la vittoria, più che meritata, dell'Olimpia Milano che fa due su due in campionato: «Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo corso, difeso e ci siamo passati la palla. Qualche passo avanti, anche prestazioni individuali confortanti. Andiamo avanti contenti, speriamo di andare avanti così», le parole di coach Messina.

Soddisfatto anche Moraschini, autore di una prova di grande solidità: «Dobbiamo continuare a lavorare. Si pensa partita dopo partita per arrivare in fondo in tutte le competizioni. C'è grande voglia di fare bene tutti insieme». Intanto ci sono notizie riguardo al rientro di Daniels, ai box dall'inizio della stagione per infortunio: «Domani avrà una risonanza magnetica di controllo, ha finito primo ciclo. Se va bene, inizierà quello di recupero atletico e vedremo. Ci avevano detto che ci sarebbe voluto più di un mese. Siamo nei tempi», il commento di coach Messina. Prossimo appuntamento per l'AX venerdì sul campo del Baskonia in Eurolega.

