Fabrizio Ponciroli

Reduce dal passo falso all'esordio con lo Sheriff (2-0 il finale), lo Shakhtar Donetsk ospita l'Inter (battuta alla prima giornata dal Real Madrid) con l'obiettivo di portare a casa i primi punti nel girone di Champions. In cinque precedenti, la formazione ucraina non ha mai vinto contro i nerazzurri (tre pareggi e due sconfitte). De Zerbi, allenatore dello Shakhtar, è conscio della qualità della formazione di Inzaghi: «L'Inter è molto forte nella testa, di più rispetto a un anno fa esatto. Vincere lo scudetto è stato determinante per tanti giocatori. Credo che questa Inter sia più forte di quella dello scorso anno. Lukaku e Hakimi sono stati rimpiazzati con giocatori di altre caratteristiche», le parole del tecnico arancionero.

Sull'approccio alla gara, l'ex tecnico del Sassuolo rivela: «L'idea non è quella di difendersi ma a volte è l'avversario che ti obbliga a fare determinate scelte».

Lo Shakhtar è secondo nel campionato ucraino, a soli tre punti dalla capolista Dinamo Kiev: «Si gioca ogni tre giorni ma era quello che cercavo. Sta andando bene, mi sto divertendo. La squadra è forte, anche se siamo ancora in costruzione. Ci sono tanti giovani e soprattutto un'idea di gioco diversa rispetto allo scorso anno. Siamo comunque sulla strada giusta», la chiosa dello stesso De Zerbi. Amen.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA