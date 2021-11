Fabrizio Ponciroli

Reduce da due sconfitte consecutive in terra russa (l'ultima persa con lo Zenit di quattro punti), l'Olimpia torna a sorridere in campionato, superando Treviso con un secco 85-55.

Nonostante la stanchezza e qualche assente di troppo, la capolista conferma di avere risorse infinite. Gara mai in discussione con i biancorossi che, nel primo tempo, concedono solo 25 punti agli avversari. Ottima prova di Shields, autore di 15 punti, e di Ricci (13 punti e tante giocate di qualità). Coach Messina, oltre agli infortunati Delaney e Mitoglou, decide di far riposare Rodriguez. Tra le fila trevigiane assenti Sokolowski e Chillo.

Primo quarto di prepotenza dei biancorossi che doppiano Treviso (24-12). Shields fa quello che vuole, Milano chiude il primo tempo con un comodo +18 (43-25). Treviso non ci sta e prova, nel terzo periodo, a rientrare nel punteggio. Messina scuote i suoi che tornano a difendere con aggressività, ricacciando indietro Treviso con un parziale di 16-0.

Ultimi minuti di puro garbage time con l'AX che va oltre ai 30 punti di vantaggio. Finisce con il meritato successo dell'Olimpia che resta imbattuta in campionato: nove partite e altrettante vittorie. «Era importante reagire e vincere, venivamo da due gare perse. Siamo stati solidi», le parole di Ricci.

Lunedì 22 Novembre 2021

