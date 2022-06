Fabrizio Ponciroli

Previsioni rispettate. A contendersi lo scudetto del basket, edizione 2021-22, saranno l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Le due squadre più forti dell'intero campionato italiano non hanno tradito le attese e si ritroveranno nuovamente in finale, come accaduto lo scorso anno (vittoria delle V Nere con un secco 4-0).

L'appuntamento è fissato mercoledì prossimo per il primo atto della serie, in programma alla Segafredo Arena di Bologna (palla a due alle 20,45), essendo la squadra dell'ex coach Scariolo testa di serie N.1 ai playoff. L'AX arriva alla sfida con la Virtus in grande spolvero. A oggi, non ha perso una sola partita nella post season, superando sia Reggio Emilia che Sassari 3-0. Coach Messina ha fatto le sue scelte. Out Tarzcewski, Kell e Daniels (quest'ultimo è ora negli States per la nascita del figlio) e spazio a sorprendenti risorse come Grant, Baldasso e Alviti. Grande attesa per il confronto tra Rodriguez e Teodosic, due dei playmaker più geniali di sempre.

Coach Messina è conscio delle difficoltà che lo attendono: «Stiamo giocando con più aggressività in attacco, girando bene la palla e infatti stiamo segnando attorno ai 90 punti di media. Speriamo di farlo anche in finale». Avversari in finale Scudetto e, tra qualche mese, protagoniste in Eurolega. Olimpia Milano e Virtus Bologna rappresentano il gotha del basket italiano.

Intanto, nella giornata di oggi (14,30), all'Hotel Savoia qui a Milano, ci sarà la presentazione di Pozzecco come nuovo cT dell'Italia dopo il siluramento a Sacchetti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 05:01

