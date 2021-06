Fabrizio Ponciroli

Pessina è già una stella di Euro 2020. Due gol d'autore, in due partite, per uno che non è mai stato certo di essere tra i 26 azzurri del ct Mancini, è un fatto enorme. A suon di grandi giocate, il centrocampista dell'Atalanta si è preso il palcoscenico, diventando una risorsa fondamentale della Nazionale. La miglior qualità di Pessina? Saper aspettare l'occasione giusta e, soprattutto, sfruttarla nel migliore dei modi.

La sua carriera è sempre stata in salita. Cresciuto nelle giovanili del Monza, il classe 1997 arriva al Milan da svincolato nel 2015. In maglia rossonera non gioca neppure una partita. Prima una serie di prestiti (Lecce, Catania e Como) poi, nell'estate del 2017, il Diavolo se ne libera, inserendolo nell'affare Conti con l'Atalanta. Pure la Dea ci mette un po' a comprenderne il grande talento. Viene spedito allo Spezia e, tornato a Bergamo, finisce all'Hellas Verona.

Sembra un circolo vizioso senza: finisce in panchina, ma la fortuna decide di offrirgli la chance giusta. Juric perde Veloso per infortunio. Pessina diventa titolare a Verona e diventa la sorpresa italiana della stagione 2019-20. La partenza del Papu Gomez e le difficoltà di Ilicic, lo lanciano anche nell'Atalanta di Gasperini. Fa talmente bene che il ct Mancini lo chiama in Nazionale. Pessina non se lo fa dire due volte: impatto devastante, culminato proprio ad Euro 2020. Oggi vale almeno 25 milioni di euro.

Non male per uno che, nei primi sette anni di carriera da professionista, ha giocato con sette maglie diverse. A volte il talento non basta. Per spiccare il volo bisogna saper sfruttare le occasioni. Pessina, in questo, è davvero un fenomeno.

