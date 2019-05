Fabrizio Ponciroli

Per chi ha superato i 40 anni evoca ricordi d'infanzia al bar con gli amici; per i millennial è un bellissimo oggetto d'antiquariato.

C'è chi, invece, ci gioca regolarmente, anzi ne ha fatto il suo principale sport. È il flipper, che ha anche un campionato mondiale quest'anno ospitato a Milano. Dal 7 al 9 giugno al Double Pinball della Sweet Games di Assago (via Idiomi 26, ingresso libero) va in scena l'IFPA 16, ossia il Mondiale 2019, che per la prima volta si disputa in Italia.

In gara ci saranno 64 talenti provenienti da 22 Paesi, compresi Giappone e Australia. Tra i big, tutti i riflettori sono puntati su Raymond Davidson, campione del mondo in carica e numero uno del ranking IFPA. L'americano nel 2018 ha vinto il titolo battendo Daniele Celestino Acciari, il miglior giocatore italiano (attualmente al terzo posto del ranking). In palio, oltre al trofeo, per il primo mille dollari e un flipper Stern (valore più di cinquemila dollari). Si gioca su flipper di diverse generazioni, ossia old, mid o new (c'è pure il pinball del Trono di Spade). La scelta dei flipper che verranno usati durante le varie partite avviene per sorteggio. Come si vince? Dopo le fasi di qualificazione, i migliori 32 classificati entrano in un tabellone stile tennis. A quel punto, gare ad eliminazione diretta (al meglio delle sette partite): Per assistere si consiglia di prenotare nella pagina facebook Double Pinball: «Pochi posti, non vogliamo disturbare chi sta giocando», spiega Andrea Galbiati di Double Pinball. Come dargli torto?. È il mondiale, bellezza.

