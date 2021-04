Fabrizio Ponciroli

Pazzesco al Forum. L'Olimpia vince, al termine di una super rimonta, gara 1 dei quarti di Eurolega contro il Bayern Monaco (79-78 il finale). La squadra di coach Messina disputa il peggior primo tempo della stagione (solo 27 punti a segno, ben 44 subìti), va sotto anche di 19 lunghezze ma non si arrende. Nella ripresa, i padroni di casa cambiano passo.

La difesa funziona a meraviglia e, finalmente, in attacco tutto scorre in maniera fluida. Enorme contributo di Rodriguez, autore di una ripresa da fuoriclasse, ma il canestro della vittoria lo firma LeDay sulla sirena.

Messina recupera Roll (comunque non impiegato). Non ci sono, per turnover, Moraschini, Cinciarini, Biligha e Moretti oltre a Wojciechowski (non utilizzabile in Eurolega).

Inizio nel segno dell'equilibrio (8-8). Milano perde qualche pallone di troppo ma, con una buona difesa, impedisce al Bayern di tentare la fuga (16-16). D'improvviso, parziale di 10 a 0 per gli ospiti con l'AX bloccata offensivamente. Coach Messina è una furia.

Il Bayern vola a +14 ma perde per infortunio Weiler-Babb. Le percentuali dei biancorossi sono tremende. Il Bayern scappa a +19 con una facilità irrisoria. Alla ripresa, parziale di 12 a 3 per Milano che finalmente si iscrive alla gara. I tedeschi non si spaventano e trovano, con Seeley, canestri pesantissimi che spengono, sul più bello, il tentativo di rimonta dei padroni di casa. L'AX non alza bandiera bianca. Rodriguez segna otto punti in un amen.

Il Bayern vacilla. Milano si porta sino a -2 dai bavaresi. LeDay firma il 74-74 e Rodriguez, con una tripla da tre, porta avanti l'Olimpia a 36 dalla sirena. Sembra finita ma i bavaresi reagiscono. Ci pensa LeDay, sulla sirena, a consegnare la vittoria all'Olimpia: «È stata una vittoria incredibile». Domani, al Forum, si torna in campo per gara2.

