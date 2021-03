Fabrizio Ponciroli

Passo falso dell'Olimpia che cade, al Forum, al cospetto di un coriaceo Fenerbahce (100-92 il finale).

La squadra di coach Messina paga una difesa molto meno efficace del solito. I turchi sono la prima squadra in Eurolega a segnare almeno 100 punti ai milanesi. Non bastano uno scintillante Datome, autore di 16 punti e ultimo biancorosso ad arrendersi, e il solito Punter (20 punti, miglior marcatore milanese). Messina deve rinunciare, oltre a LeDay, anche a Delaney (pulizia del ginocchio, out almeno un mese). Grande equilibrio nel primo quarto.

L'attacco biancorosso funziona a meraviglia, ma il Fener non indietreggia. Grazie ad un parziale di 11-0, i turchi provano a scappare ma l'ex Datome (cinque anni al Fener) rilancia Milano. All'intervallo, +2 per i padroni di casa (52-50). Alla ripresa, squadre a braccetto. Poi, 13 a 0 di parziale Fener. Datome non ci sta. I turchi non sbagliano mai. Il duo Punter-Shields riporta l'AX a -1.

Finale in volata. De Colo si traveste da Harry Potter e per i biancorossi è notte fonda. Sorride il Fenerbahce. Sconfitta difficile da digerire per coach Messina (17-10 il record aggiornato dell'AX).

Domani altra sfida di Eurolega per l'AX, attesa dalla delicata trasferta sul campo dello Zalgiris. Servirà un pronto riscatto e, soprattutto, una difesa migliore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 05:01

