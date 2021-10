Fabrizio Ponciroli

Paola Egonu non è solo una campionessa di volley. Nonostante la giovanissima età (22 anni), è diventata da tempo un personaggio pubblico amatissimo.

Dalla lotta al razzismo al coming out, la personalità della stella della Nazionale e dell'Imoco Conegliano è forte e ribelle. Ora, dopo aver vinto il titolo europeo (con tanto di titolo di MVP del torneo), è pronta a tuffarsi in una nuova esaltante avventura. Stasera l'atleta azzurra nativa di Cittadella indosserà i panni della presentatrice televisiva. Al fianco di Nicola Savino e della Gialappa's Band, condurrà il programma di successo Le Iene su Italia 1.

«Sono grata per quest'opportunità che mi hanno offerto e che mi permetterà di scoprire un mondo completamente diverso dal mio. Sono sicura di poter imparare molto da questa esperienza a cui prenderò parte con l'intento di divertirmi, in pieno spirito Iena», così ha anticipato la fuoriclasse azzurra di origini nigeriane, eccitata all'idea di mettersi in gioco in un mondo diverso da quello della volley dove lei è una regina. Dal campo di pallavolo alla ribalta della tv per dimostrare di essere un personaggio a 360° che non teme il giudizio di nessuno.

Non è la prima volta che l'opposto di Conegliano si cimenta con il mondo dello spettacolo. Nel recente passato ha prestato la sua voce per doppiare un personaggio del film Soul, oltre a vari spot pubblicitari di successo in tv; questa volta, ci sarà lei, non solo in voce ma anche con il suo fisico statuario (193 cm da atleta), pronta a fare bene il suo mestiere da Iena. L'appuntamento è per questa sera, su Italia 1. Egonu la Iena ci farà divertire.

