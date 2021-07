Fabrizio Ponciroli

Ogni club deve fare i conti con i cosiddetti esuberi, ovvero giocatori (sotto contratto) che non rientrano più nei piani della società. In casa Inter, il caso più eclatante è quello di Vidal. Il cileno, voluto fortemente da Antonio Conte, non è considerato fondamentale nel nuovo progetto nerazzurro. Il 34enne centrocampista pesa sulle casse societarie per 6,5 milioni di euro annuali. Tanti, tantissimi per l'Inter, società alla disperata ricerca di tagli e risparmi.

La voglia di salutarlo è tanta, il problema è trovare una squadra disposta ad investire su di lui. Boca Juniors e Flamengo hanno, timidamente, chiesto informazioni. Il problema? L'ingaggio decisamente elevato.

Di fatto, lo stesso problema che ha la Juventus con Ramsey. Il gallese, dal suo arrivo a Torino, non ha mai convinto. La Vecchia Signora sarebbe ben felice di vederlo fare le valigie, così da risparmiare i sette milioni di euro (netti) di stipendio che percepisce l'ex Arsenal.

Anche in questo caso, complicato trovare acquirenti. Si vociferava di un interessamento del Tottenham. Indiscrezione smentita categoricamente. Si tenterà la via dello scambio.

Particolare il caso Hauge. Il norvegese, classe 1999, ha un contratto con i rossoneri sino al giugno del 2025. Il talento non manca ma, al Diavolo, non c'è spazio per lui. Qualche club della Bundesliga (Eintracht Francoforte in pole) pare pronto a fare un'offerta ma siamo ancora nell'ambito delle ipotesi. Pure Roma e Atalanta hanno i loro personali esuberi. Diversi tra le fila dei giallorossi, in particolare Pedro (ancora due anni di contratto a tre milioni di euro netti) e Pastore (due anni ancora garantiti a 4,5 milioni). Il primo potrebbe far ritorno nella Liga, il secondo è un dilemma (36 gare disputate nelle ultime tre stagioni).

A Bergamo, invece, stanno cercando di liberarsi di Ilicic. Problemi fisici e personali a parte, il 33enne sloveno è un talento purissimo ma che all'Atalanta ha fatto il suo tempo. Anche lui, alla fine, è entrato nella lunga lista degli esuberi. Sono sempre di più e non è affatto semplice piazzarli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

