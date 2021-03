Fabrizio Ponciroli

Nessuna sorpresa al Forum. L'Olimpia spazza via la Fortitudo Bologna con un eloquente 98-72. Tutto facile per i biancorossi, trascinati da un Punter straordinario: 25 punti, di cui 22 punti in uno scintillante primo tempo. Diverte e si diverte anche il Cacho: 11 punti, sette assist e alcune magie degne di Harry Potter. Show difensivo della capolista che, nel primo quarto, stritola gli avversari, concedendogli solo 11 punti a tabellone. Sin dalle prime battute di gioco, la superiorità dei biancorossi è disarmante.

L'AX mette a referto, in 10', la bellezza di 30 punti. I padroni di casa volano, con un 9/9 da tre da fantascienza. All'intervallo +26 per i ragazzi di Messina. Un vantaggio che, di fatto, non lascia più speranze alla Fortitudo. La Effe ha comunque il merito di continuare a provarci. La ripresa, tuttavia, è poco più di un allenamento per l'AX. Nel finale, in campo solo italiani per la squadra di casa. Vittoria facile e meritata (21 triple a referto, record per l'Olimpia). Sorride Messina per aver anche risparmiato Hines e Delaney (entrambi non convocati). Ora testa all'Eurolega. Altro doppio impegno settimanale per la squadra di Messina. Dopo domani la sfida, al Forum, con il Fenerbahce. Venerdì insidiosa trasferta sul campo dello Zalgiris.

