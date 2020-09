Fabrizio Ponciroli

Nella panoramica e affascinante Torre Branca è andata in scena la presentazione ufficiale dell'Hockey Milano Bears. Il club milanese disputerà la Division I del campionato IHL di hockey ghiaccio. «Sarà un'annata impegnativa con Milano che punterà ad arrivare il più in alto possibile», le parole dell'amministratore delegato Pompeo Guarnieri. A guidare la squadra il rientrante Massimo Da Rin che, oltre alle vesti di coach, ricoprirà anche il ruolo di general manager: «La nostra squadra sarà competitiva e farà di tutto per togliersi delle soddisfazioni. Devo ancora capire il livello delle altre squadre, ma posso dirvi che daremo del filo da torcere a tutti», le parole dell'allenatore dell'Hockey Milano Bears.

Altro gradito ritorno quello di Domenico Perna che, per la stagione 2020-21, svolgerà il doppio ruolo di giocatore e dirigente sportivo. L'appuntamento è per il primo weekend di ottobre con il via della nuova stagione. Al momento, tutte le gare saranno a porte chiuse, in attesa di novità dal governo. Nel frattempo, l'Hockey Milano Bears non vede l'ora di fare sul serio e riportare in auge l'hockey in città.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 05:01

