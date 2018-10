Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliNel 1958, un allora sconosciuto fumettista belga di nome Pierre Culliford, nel chiedere a un cameriere di passargli il sale, non venendogli il nome della saliera, inventa una frase senza apparente senso: «Passami il puffo». Nasce così il termine puffo (schtroumpf in belga). Sono trascorsi 60 anni da quell'episodio. Pierre Culliford è diventato Peyo, il creatore dei Puffi, gli omini blu, fenomeno di massa conosciuto in tutto il mondo tra fumetti, cartoni animati e collezionismo.Wow Spazio Fumetto per festeggiare il compleanno dei «folletti blu, alti due mele e poco più» ha organizzato una mostra che ripercorre l'intera carriera di Grande Puffo e della sua tribù. Da martedì prossimo al 25 novembre ci si potrà immergere nel villaggio di Pufflandia, con tanto di mappa per orientarsi (presente anche un villaggio originale in versione giocattolo, degli anni '80, con tutti i Puffi, della serie Schleich). Grazie a pannelli tematici, sarà possibile scoprire i segreti dei Puffi. Dall'inconfondibile lingua dei Puffi, analizzata anche in un saggio di Umberto Eco ai cimeli più rari. Per esempio, il numero della rivista Journal de Spirou del 1958 in cui, per la prima volta, appaiono i Puffi. O i primi numeri di Tipitì, datati 1963, con il debutto italiano dei Puffi, allora chiamati Strunfi (il nome verrà corretto in Puffi sul Corriere dei Piccoli). La mostra offre altre memorabilia che includono i personaggi in pvc, dischi, riviste d'epoca, gadget di ogni tipo, oltre ad altre sorprese puffose. Non manca neppure il Puffo Nero, il più raro dei 100 originali abitanti blu di Pufflandia.Un viaggio a ritroso nel tempo, alla riscoperta dei Puffi e della loro magia. Il tutto canticchiando la famosa sigla-tormentone della serie animata degli anni '80 di Cristina d'Avena: «Noi puffi siam così noi siamo puffi blu puffiamo su per giù due mele o poco più».riproduzione riservata ®