Fabrizio Ponciroli

MILANO - Ultima spiaggia per l'Olimpia che oggi (palla a due ore 21, diretta Eurosport Player) sarà di scena sul campo del Valencia. La gara, in un primo momento, sembrava potersi disputare a porte aperte solo per gli abbonati ma, successivamente, l'Eurolega ha comunicato che la sfida sarà comunque a porte chiuse.

Dopo il passo falso interno con il Real Madrid (78-73 il finale per i blancos), i biancorossi sono scivolati al 12esimo posto in classifica generale (11-16 il record). La squadra di Messina ha vinto solo una delle ultime nove gare europee. Un motivo in più per invertire la rotta e provare a tornare in corsa per un posto nelle Final Eight: «Purtroppo stiamo lottando per la nostra sopravvivenza sportiva e restare agganciati alla corsa per i playoff. Veniamo da una partita contro il Real Madrid giocata molto bene per gran parte del suo svolgimento. È quello che dovremo fare anche a Valencia contro una squadra molto aggressiva, ma con l'intento di essere più efficaci di quanto siamo stati sia a Kaunas che con il Real Madrid, nel caso fosse anche questa una partita tirata», le parole di coach Messina.

La squadra è già partita per Valencia. Presenti anche Rodriguez e Burns. Ultima chiamata per Milano per evitare il fallimento europeo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA