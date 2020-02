Fabrizio Ponciroli

MILANO - Tirato a lucido e pronto alla battaglia. Andrea Dovizioso, al lancio del docu-film Andrea Dovizioso Undaunted, non si nasconde: «Ho quasi 34 anni ma mi sento al massimo della forma. Ho tanta esperienza e mi sento particolarmente positivo. Io voglio provare a conquistare il Mondiale finché ci sarà la possibilità di farlo».

La prima tappa del Mondiale di MotoGP è fissata per il prossimo 8 marzo, al GP del Qatar: «Nelle prime gare ci sarà un continuo adattamento a queste nuove gomme. Hanno una carcassa diversa, c'è più grip e infatti si va più forte. L'inserimento alla curva è diverso. Bisogna ribilanciarsi».

Il pilota Ducati si sofferma anche sulla stagione appena trascorsa: «È stato un anno davvero pesante. Non l'ho vissuto in modo tranquillo. Contro il Marquez della scorsa stagione c'era poco da fare. Lui è stato perfetto. Forse ci si dimentica chi è arrivato dietro di noi. Credo che il risultato sia stato tutto sommato buono».

Negli ultimi anni, il Dovi è stato l'unico, reale, avversario del cannibale Marc Marquez: «Non è giudicabile in questo momento, visto che torna dall'infortunio. Ho visto bene Yamaha e Suzuki».

Non manca una battuta su Valentino Rossi, forse al suo ultimo anno in MotoGP: «Lo scorso anno gli è mancato un pochino di velocità. Lui proverà a fare di tutto per essere competitivo, perché vuole continuare a correre».

L'argomento futuro riguarda anche lo stesso Dovi. Ancora non è chiaro se continuerà o meno con la Ducati: «Se fai parte di un progetto vincente, è giusto fare tutti i sacrifici. Se non sarò in questa situazione, non sarà un problema farmi da parte. Sono molto rilassato e penso solo alla stagione che sta per cominciare».

Il documentario sarà disponibile alla visione su Red Bull TV a partire da dopodomani: «Io sono un tipo riservato e timido. Con Paolo (Novelli, ndr) abbiamo passato un anno insieme. Ha filmato cose vere». Buon divertimento.

