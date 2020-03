Fabrizio Ponciroli

MILANO - Sul ponte dell'Eurolega non sventola bandiera bianca. Grazie a una tripla di Micov sulla sirena del supplementare, l'Olimpia vince sul campo, a porte chiuse, del Valencia (83-81 il finale).

Per la squadra di Messina, si tratta della seconda vittoria nelle ultime dieci gare di Eurolega. Un successo che, di fatto, permette ai biancorossi di tornare in corsa per un posto nei playoff (12-16 il record attuale dell'AX).

Buon avvio dei biancorossi. La difesa funziona e per Valencia è un problema mettere punti a referto. Dopo i primi 10', +7 Milano (19-12). Si segna poco, tanti gli errori da entrambe le parti.

Milano riesce comunque a chiudere il primo tempo in vantaggio (36-28). Dopo una prima parte di gara ben giocata, la squadra di Messina ritorna in campo senza la necessaria determinazione.

Il Valencia ne approfitta per segnare 12 punti in soli 3' di gioco. Tutto da rifare per i biancorossi che non segnano più. Il Valencia mette la testa avanti nel punteggio (45-44 al 27'). Messina è una furia. Con fatica, l'Olimpia ritrova un minimo di fluidità offensiva. Si decide tutto nell'ultimo periodo (48-48 al 30').

Rodriguez si accende e Milano riscappa a +6. Il Valencia non ci sta e ricuce lo strappo. Finale in volata. Roll segna una gran tripla. Il Valencia pareggia. Rodriguez sbaglia il canestro del successo.

Si va al supplementare. I biancorossi non hanno più energie. Gli spagnoli si esaltano e volano via (super Dubljevic). Sembra finita ma, con orgoglio, Milano si regala la chance di vincerla e con il professor Micov porta a casa un successo che potrebbe cambiare la stagione della squadra di Messina.

L'Olimpia tornerà in campo domenica. In programma, alle 17, la sfida sul campo dell'Openjobmetis Varese. Nonostante le pressioni dei vertici societari del club varesotto (chiesto, a più riprese, il rinvio), il match è stato confermato, ovviamente a porte chiuse.

