Fabrizio Ponciroli

MILANO - Stasera o mai più. L'Olimpia ospita, al Forum, il Fenerbahce (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport Player) per quella che è la gara decisiva per il sogno Final Eight di Eurolega (penultimo impegno della regular season). I biancorossi devono assolutamente vincere per restare in corsa per la post season: «Può essere potenzialmente un'altra notte speciale, forse l'ultima partita in casa in Eurolega. Dobbiamo avere il desiderio di provarci, andare oltre i nostri limiti e poi vedere cosa succede», spiega coach Pianigiani. Il Fenerbahce sarà fortemente rimaneggiato.

Assenti Ennis, Lauvergne, Vesely e Sloukas (in forte dubbio anche Guduric). Saranno del match, invece, gli italiani Melli (ex dell'AX) e Datome. Il club di Obradovic ha vinto le ultime nove sfide contro Milano.

