Fabrizio Ponciroli

MILANO - Staasera alle 20,30 (diretta Eurosport 2 e Player), l'Olimpia fa il suo esordio in Eurolega sul campo del Bayern Monaco. Coach Messina non avrà a disposizione Micov (lombalgia) ma potrà contare sul prezioso apporto del neo acquisto Scola: «Ho giocato l'Eurolega, l'ultima volta, 12 anni fa. Direi che è molto diversa ora. Una Lega difficile, cresciuta moltissimo, per gioco, viaggi, allenamenti, palestre, camere negli hotel. Ma in questi tanti anni ho giocato in tante altri campionati e ho incontrato tanti giocatori di Eurolega. È sempre basket, sono pronto», le parole del 39enne argentino.

L'ex stella del Vitoria non ha mai vinto l'Eurolega, ci proverà con Milano, alle dipendenze di coach Messina: «Mi aveva cercato anche prima, quindi ero già nel suo radar, anche se il Mondiale ha aiutato. Sono contento di poter giocare per lui», chiude il nuovo lungo dei biancorossi.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

