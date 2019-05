Fabrizio Ponciroli

MILANO - Si riparte da 1-1. Ristabilito l'equilibrio, l'Olimpia è di scena, oggi, sul campo di Avellino per il terzo atto della serie (alle 20.30, diretta Eurosport 2), probabilmente il match che deciderà chi, tra le due squadre, volerà in semifinale scudetto di basket. Dopo l'eccellente reazione in gara 2, la squadra di Simone Pianigiani punta al colpaccio al PalaDelMauro. Ancora senza James e Nedovic (è il lungodegente Gudaitis), sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione a livello difensivo, come spiega Christian Burns: «Tutto dipenderà da quanto giocheremo duro - ha spiegato il lungo biancorosso - Dobbiamo mantenere l'intensità di lunedì. Tutto parte dalla difesa, perché poi abbiamo tanti giocatori in grado di fare canestro».

Come Jerrells e Nunnally, letali nella fondamentale vittoria in gara 2. Il formidabile duo ha messo a referto 37 punti complessivi, con un cospicuo +14 rispetto al fatturato della prima, scandalosa, partita al Forum. Intanto è emergenza totale in casa dei lupi. Oltre a Green e Nichols, in forte dubbio Ndiaye, infortunatosi nel corso di gara 2. L'AX, dopo la figuraccia nel primo atto della serie, cerca, in quel di Avellino, la conferma di essersi ritrovata, in attesa di recuperare le proprie stelle e puntare dritta allo scudetto.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA