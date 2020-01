Fabrizio Ponciroli

MILANO - Si è appena conclusa una settimana infernale per l'Olimpia. I biancorossi hanno incassato tre, pesanti, sconfitte consecutive. Due in Eurolega e domenica è arrivato il ko, sul campo della Leonessa Brescia.

A oggi, Milano ha perso 17 gare (10 in Europa e sette in campionato). Un numero spropositato, soprattutto considerando il valore del roster e gli anni recenti. La squadra di Ettore Messina è ottava in Eurolega e quinta in campionato (a -10 dalla capolista Virtus Bologna).

Dati preoccupanti, così come la mancanza d'identità. Nonostante l'arrivo di un marcatore puro come Sykes e i tagli di White e Mack (scelti da Messina in estate), la squadra continua ad andare ad intermittenza. L'alternanza di buone prove a poco spiegabili black-out è il vero problema di un gruppo che sembra soffrire le tante, troppe gare ravvicinate.

I senatori, Rodriguez e Scola su tutti, faticano a reggere il ritmo e, in un momento in cui l'infermeria è spesso affollata, Milano va in affanno, non trovando valide risorse dalla panchina.

In particolare, l'AX sembra difettare di atletismo. Le assenze di Brooks e Moraschini, entrambi out per infortunio (l'azzurro ne avrà per diverso tempo, visto che salterà anche le Final Eight di Coppa Italia, in programma a metà febbraio), stanno pesando tantissimo. Lo ha ribadito, più volte, anche lo stesso Messina. I rientri di Gudaitis e Nedovic, reduci da lunghi infortuni, non sono semplici e il mercato non può essere l'unica soluzione percorribile.

L'Olimpia ha bisogno di fare quel click che serve per diventare quella corazzata che tutti, ad inizio stagione, si aspettavano che fosse. «Conosco solo una ricetta: il lavoro», ha sentenziato Messina. La sensazione è che servirà davvero tanto lavoro, forse più mentale che fisico. Venerdì si va a casa del Fenerbahce. Potrebbe essere la gara spartiacque della stagione biancorossa.

Una vittoria rinfrancherebbe l'ambiente mentre, un nuovo passo falso, potrebbe davvero far cadere l'Olimpia in una crisi senza ritorno.

riproduzione riservata ®

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA