Fabrizio Ponciroli

MILANO - Settimana impegnativa per l'Olimpia. Oggi (palla a due ore 18.30, diretta Eurosport Player), la squadra di coach Messina sarà di scena sul campo dell'Efes Istanbul. A distanza di 48 ore, ovvero giovedì, i biancorossi giocheranno a Tel Aviv, in casa del Maccabi. Una doppia trasferta europea in Eurolega che l'Olimpia affronterà con defezioni importanti. La società ha infatti reso noto gli infortuni patiti da Moraschini (out «per settimane» a causa dello stiramento del gemello mediale della gamba sinistra) e Brooks, quest'ultimo fermo per almeno 10 giorni per lo stiramento del bicipite femorale della coscia destra. Inoltre rumors di mercato danno per quasi fatto il passaggio di White, deludente fino a questo punto della stagione, da Milano al Tenerife. Una situazione d'emergenza che costringerà Messina a spremere ancor di più i suoi assi. Contro Treviso, l'allenatore biancorosso ha fatto riposare Rodriguez e Micov proprio in vista di questo doppio impegno in Eurolega molto impegnativo, sia a livello fisico che mentale.

Per continuare il sogno Final Eight servirà massima concentrazione e molto spirito di sacrificio da parte di tutti. A partire dal confronto con la capolista Efes: «L'Olimpia è allenata da Messina, uno dei migliori coach in circolazione che stimo moltissimo. Dobbiamo prepararci ad affrontare una delle gare casalinghe più difficili della stagione. Dobbiamo rovinargli il loro piano partita con una difesa aggressiva», le parole di Ataman, coach dell'Efes.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

