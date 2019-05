Fabrizio Ponciroli

MILANO - Senza più impegni europei, l'Olimpia sta preparando, in tutta serenità, l'insidiosa trasferta, di dopodomani, in quel di Trento. In palio il primo posto matematico in regular season. In caso di vittoria, senza dove attendere il risultato di Cremona (impegnata nel big match con Venezia), l'AX sarà certa di presentarsi ai playoff con la testa di serie numero uno: «Mancano ancora due gare, cerchiamo di entrare tutti in condizione, per poi essere pronti dal 18 maggio in poi», le parole di capitan Cinciarini, uno dei più positivi anche in quest'ultimo periodo non eccezionale da parte della squadra biancorossa.

Un momento non esaltante dovuto anche ai tanti infortuni che stanno condizionando, da tempo, il rendimento di Milano. Il recente stop di Nedovic è l'ennesima complicazione per coach Pianigiani che, comunque, ha allontanato, categoricamente, la possibilità di un nuovo intervento, da parte della società, sul mercato: «No, sappiamo che siamo questi. Faremmo fatica anche a inserire qualcuno. Dovremo trovare le soluzioni partita dopo partita».

Insomma, niente volti nuovi, neppure a livello di lunghi, dove l'assenza di Gudaitis si sta facendo sentire in maniera evidente. Si va avanti con il gruppo attualmente a disposizione, cercando di recuperare più elementi possibile in vista della volata finale.

L'obiettivo è chiaro e noto da tempo: chiudere la stagione con la conquista dello scudetto per rendere comunque positiva un'annata che, complice l'eliminazione dall'Eurolega e dalla Coppa Italia, si è fatta in salita. Chiudere la regular season con due successi, magari convincenti, aiuterebbe il gruppo a presentarsi alla post season con il morale ancor più alto.

