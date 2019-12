Fabrizio Ponciroli

MILANO - Rinfrancata dal successo, sul fil di sirena, a Mestro contro la Reyer Venezia, l'Olimpia è pronta alla sfida sul campo del Real Madrid (oggi, palla a due ore 20). I blancos sono secondi in classifica generale di Eurolega mentre i biancorossi, reduci da quattro sconfitte consecutive, sono scivolati all'ottavo posto (7-6 l'attuale record dei ragazzi di Messina).

I precedenti non sono incoraggianti. In 30 faccia a faccia, solo nove successi per i milanesi (l'ultima vittoria dell'Olimpia risale alla stagione 2008-09): «Giochiamo contro una grande squadra, con una grande tradizione e la partita è ovviamente molto complicata. Loro hanno una grande fisicità che consente di controllare i rimbalzi e correre. Noi dovremo limitare le palle perse e controllare il ritmo per riuscire a competere contro un avversario di questo livello», le parole di coach Messina. Sarà una serata speciale per il Chacho Rodriguez che ha disputato ben sei stagioni con la casacca del Real Madrid, vincendo un'Eurolega e un titolo di MVP della competizione europea.

Intanto continuano le indiscrezioni di mercato che vorrebbero l'Olimpia alla caccia di un play. Non sarà Aaron Jackson che ha scelto di accasarsi al Maccabi Tel Aviv.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

