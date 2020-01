Fabrizio Ponciroli

MILANO - Riecco le mitiche figu. Quelle che ci accompagnano dall'inizio degli Anni 60. E ieri nella sede della Lega serie A, è stata presentata la raccolta Calciatori 2019-20, ovvero la 59a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini su tutto il calcio italiano.

«Si tratta della collezione più ricca della storia dei Calciatori - ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini - Abbiamo ascoltato i collezionisti, cercando di accontentarli in tutto. È sufficiente ricordare che vi sono 912 immagini di giocatori e in generale ben 1.141 soggetti diversi in figurina, oltre a tutte le foto stampate sull'album, per rendere l'idea dell'incredibile lavoro alla base di questa collezione che, siamo fiduciosi, riuscirà a riscuotere i favori dei collezionisti di tutte le età».

Tantissimi gli ospiti presenti. Da Beppe Marotta a Nicola Ventola, passando per Christian Zaccardo e Rocco Hunt, quest'ultimo protagonista dello spot TV: «Ho sempre amato le figurine dei Calciatori. Per me non è stato un lavoro come un altro ma un vero onore e un grande piacere. È stato fantastico poter far parte del progetto calciatori», ha dichiarato il rapper italiano.

Una raccolta di 128 pagine con 22 giocatori per singola squadra di serie A: «Da piccolo mi piacevano Roby Baggio e Totti e quando li trovavo nei pacchetti, ero felice», le parole del campione del Mondo 2006 Christian Zaccardo. Tantissime le sezioni speciali. Tre pagine dedicate alla serie A Femminile. Presente una doppia pagina con tutti i mister della della massima divizione e i 20 allenatori della B. Un'altra sezione di due pagine è dedicata al Sogno Azzurro, con le figurine di 30 calciatori della Nazionale (tre giocatori per ogni figurina) in vista di Euro 2020.

Segue la sezione Top Performers, con le figurine di 20 calciatori della serie A selezionati sulla base dell'innovativo indice CPI (Calciatori Player Index). Il migliore? CR7, seguito da Lukaku. Altra nuova sezione è la Top 11 AIC: in due pagine vengono celebrati gli 11 giocatori più votati dagli stessi colleghi per la stagione 2018-19 e, novità di questa edizione, anche le 11 top del calcio femminile (tre giocatori per ogni figurina). E ci sono pure le figu dei pullman delle squadre. Presente alla presentazione anche Renzo Ulivieri p, numero uno dell'Asso Allenatori: «La Panini è una tradizione confortante. Stiamo assistendo ad un campionato combattuto, ma la Juve mi pare avere ancora qualcosa in più. Aspetto De Rossi nel nuovo ruolo di allenatore. Farà sicuramente bene».

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

