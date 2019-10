Fabrizio Ponciroli

MILANO - Reduce dall'impresa in Eurolega sul campo del Panathinaikos (79-78), l'Olimpia si scioglie al cospetto dell'eccellente Cremona (82-78 il finale), incassando la terza sconfitta, su cinque partite, in campionato. In casa biancorossa, non basta un super Micov, autore di 26 punti per evitare un nuovo scivolone (dopo i passi falsi, casalinghi, con Brescia e Brindisi).

Con Scola e Brooks ai box, si rivede Gudaitis (al rientro dopo l'infortunio al ginocchio). Milano gioca con il freno tirato. Nel primo tempo, tante le occasioni sprecate dall'Olimpia che, all'intervallo, è sotto nel punteggio (40-37).

Alla ripresa, la squadra di Messina continua ad alternare buone giocate a black-out preoccupanti. Cremona, con un parziale di 11-2, prova la fuga. L'Olimpia reagisce e mette la testa avanti (67-65). Sembra il momento buono per archiviare la pratica ma Saunders è inarrestabile (19 punti totali). I padroni di casa volano sul +8 e Milano non rientra più. Visibilmente contrariato, nel post match, coach Messina: «Hanno strameritato di vincere, noi è la terza volta che non abbiamo le energie dopo una partita di Eurolega. Dobbiamo chiuderci in palestra e lavorare», sue uniche parole. Per Milano, un nuovo ko che fa male. La strada verso il successo è decisamente ripida.

