Fabrizio Ponciroli

MILANO - Reduce da un mese di poche luci e tante ombre, l'Olimpia, seppur faticando, riesce a superare Avellino (85-79 il finale), conquistando la 21esima vittoria stagionale in campionato.

Oltre alle eccellenti prove offensive di Jerrells e Nunnally, fondamentale l'apporto di Tarczewski. Con il lungo americano in campo (autore di una doppia doppia da 15 punti e 15 rimbalzi), l'AX mostra il meglio di sé. Senza Nedovic e Micov, Milano parte subito alla grande. In un amen, 11-0 per i padroni di casa. Avellino è anestetizzata. Dopo quasi 5' di gioco, arriva il primo canestro dei lupi. Di colpo, l'AX smette di giocare ad alto ritmo, permettendo agli ospiti di scuotersi e rientrare in partita. La difesa milanese sbanda, gli irpini tornano a -2 (28-26), dopo essere stati a -15.

La squadra di Pianigiani è in totale sofferenza. Avellino riesce anche ad andare avanti nel punteggio (36-37). All'intervallo, +3 Avellino. Alla ripresa, Milano ha un'intensità diversa: parziale di 14 a 3 per tornare in controllo del match (decisivi Tarczewski e James). Milano riscappa, nuovamente. Avellino prova l'ennesima rimonta nel quarto periodo. L'inizio è confortevole per i lupi. Pianigiani è una furia e si fa sentire dai suoi giocatori in un time-out piuttosto caldo. Capitan Cinciarini porta la sua leadership in campo ma è Tarczewski a dominare sui due lati del campo. Problemi di falli per la squadra irpina che non molla. Avellino, con il cuore, rientra sino a -2 (fallendo diverse occasioni per mettere ancor più paura a Milano). Ci pensa Nunnally (liberi) a chiudere i conti e a regalare all'AX una vittoria che l'avvicina ulteriormente al primo posto nella griglia dei playoff.

Risultati 28ma giornata serie A: Pistoia-Cantù 74-84, Bologna-Trento 74-69, Venezia-Reggio Emilia 76-71, Sassari-Brescia 95-87, Varese-Pesaro 81-75, Torino-Cremona 88-94. Brindisi-Trieste 85-77, Classifica: Milano 42, Venezia 38, Cremona 38, Brindisi 34, Trieste 32, Sassari 32, Trento 32, Avellino 30, Varese 30, Cantù 30, Bologna 28, Brescia 28, Torino 16, Reggio Emilia 14, Pesaro 14, Pistoia 12.

