Fabrizio Ponciroli

MILANO - Pesante sconfitta per l'Olimpia a Bologna. La Fortitudo s'impone 85-80. Straordinaria prova del duo emiliano Aradori-Sims (30 punti in due). Male i biancorossi, soprattutto nell'approccio alla gara. Non si salva nessuno, a eccezione di Nedovic (23 punti) e Brooks (14). Fuori, per turnover, Mack e White (oltre agli infortunati Gudaitis e Della Valle).

All'intervallo, +14 per i padroni di casa. A inizio ripresa, ci si attende la reazione dell'AX, ma la Fortitudo continua a macinare punti, arrivando anche ad un clamoroso +21. Milano si sveglia sul finire del terzo periodo. Si avvicina ma non riesce a ricucire completamente lo strappo. Vince la Fortitudo che infligge la quarta sconfitta in campionato alla corazzata Olimpia. Ritorno amaro di coach Messina al PalaDozza di Bologna (l'ultima volta nel lontano 2005). Per l'Olimpia, domani, nuova grande sfida di Eurolega. Al Forum arriva il Maccabi.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

