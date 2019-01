Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Non c'è pace in casa Olimpia. Anche James è finito in infermeria. Contro la Virtus, si è procurato un'ipertensione al gomito destro. Coach Pianigiani, già alle prese con tante assenze (in particolare Nedovic e Tarczewski) e diversi giocatori acciaccati, spera di non dover rinunciare al suo play a lungo: «Sicuramente per qualche giorno non sarà in grado di allenarsi ma spero di recuperarlo per la sfida di Eurolega di venerdì. Lui ha provato a rientrare in campo ma non ce la faceva proprio».Per fortuna domani è il giorno della presentazione del neo arrivato Nunnally. Per l'ex Avellino e Fenerbahce, contratto biennale: «Gli chiederemo di giocare in più ruoli. Può fare il due, il tre o il quattro e, al Fenerbahce, ha dimostrato di saper anche difendere. Può giocare al fianco di Micov o al posto di Micov (il 33enne serbo va a scadenza di contratto a fine stagione). Ci dà la possibilità di avere più soluzioni», le parole di coach Pianigiani.