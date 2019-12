Fabrizio Ponciroli

MILANO - Niente impresa in Eurolega. L'Olimpia cade anche a Madrid (76-67 il finale), confermando di essere in grossa difficoltà in ambito europeo. Non basta un super Micov (22 punti, 4/5 da tre) per evitare la sconfitta al cospetto di un Real Madrid di grande valore.

Coach Messina sorprende tutti. Nello starting five gli italiani Burns e Cinciarini. Buon avvio dei biancorossi che impediscono al Real Madrid di prendere ritmo. Ad inizio secondo quarto, ispirati da Rodriguez (ex del match), volano a +13. I blancos reagiscono e restano in scia. All'intervallo, Milano avanti di nove lunghezze (39-30). Alla ripresa, il Real inserisce le marce alte. In un lampo, i padroni di casa tornano a contatto (48-48) e, cavalcando ottime percentuali, tentano anche la fuga. Milano prova, in ogni modo, a restare in corsa ma la superiorità fisica e tecnica delle merengues fa la differenza. Ci pensa Campazzo a mandare il tappeto i biancorossi con una regia perfetta (12 assist).

Altro passo falso in Europa per l'Olimpia che sale a cinque sconfitte consecutive (7-7 il record attuale). La strada per i playoff si fa sempre più complicata. Domani altra sfida di Eurolega. Al Forum arriva il Valencia.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

