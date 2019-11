Fabrizio Ponciroli

MILANO - Nella notte del ritiro della maglia di Dino Meneghin, l'Olimpia si regala un successo di prestigio in Eurolega sul Maccabi (92-88 il finale). Grande prova di squadra dei biancorossi, trascinati da Rodriguez (18 punti e 11 assist) e Scola (20 punti, 3/4 da tre). Tanta adrenalina in campo.

Milano vola anche a +10, ma il Maccabi non alza mai bandiera bianca. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Milano scappa a +12 ma il Maccabi, con orgoglio, rientra. Finale in volata. Rodriguez si prende sulle spalle l'intera Milano e la porta al successo per la gioia dei 10.482 spettatori.

Per la squadra di Messina si tratta del settimo successo in Eurolega (a fronte di due sconfitte). Festa doveva essere e festa è stata. Presenti tutti per celebrare il grande Dino Meneghin. Da Malagò a Petrucci, passando per Sacchetti e tanti compagni della sua lunga carriera cestistica: «Mi ricorderò di questa serata per tutta la vita. Devo tutto a Dan Peterson, lui ha creduto in me quando a 30 anni tutti credevano che fossi finito», le parole della leggenda del basket italiano e biancorosso. La sua maglia numero 11 ora brillerà per sempre al Forum. Domani altra sfida casalinga per l'Olimpia. Arriva l'Efes per una nuova sfida ricca di fascino.

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

